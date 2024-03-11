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الليرة التركية تنزلق إلى قاع جديد

3/11/2024 8:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد، حيث جرى تداول الدولار فوق مستوى 32 ليرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة.
وبحلول الساعة 13:25 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 32.0010 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تخطى الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.
ويعمل البنك المركزي التركي منذ يونيو 2023 على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

روسيا اليوم

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