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ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.36% في كانون الثاني

3/11/2024 8:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.36%، ليصل إلى النقطة 85.64 مقابل 84.49 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.


وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.35% وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33%، إضافة إلى ارتفاع كميات انتاج قطاع الكهرباء بنسبة 1.62%.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في كانون الثاني الماضي بنسبة 1.32%، وصولا إلى النقطة 85.64 مقابل 84.53 نقطة مقارنة مع كانون الأول 2023، علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لكانون الثاني الماضي مقارنة مع كانون الأول الذي سبقه من عام 2023 جاء نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.8%، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.9%، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 6%.

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