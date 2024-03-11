بورصة عمان تنهي تداولاتها على 9 ملايين دينار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى النقطة 2498.
وأغلقت البورصة اليوم الاثنين، على تداول نحو 4.6 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
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