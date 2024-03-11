بورصة عمان تنهي تداولاتها على 9 ملايين دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى النقطة 2498.



وأغلقت البورصة اليوم الاثنين، على تداول نحو 4.6 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار.



وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

