حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة شهر رمضان



أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، لما أثبتوا من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة .

ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم وعائلاتهم، خلال شهر رمضان المبارك.

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