3.1 مليارات تداولات عقارات الشارقة في فبراير

بلغ التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، 3.1 مليارات درهم في شهر فبراير من سنة 2024، ووصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,458 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.7 ملايين قدم مربعة في الفترة ذاتها، وذلك حسب ما أفاد ((تقرير حركة التداولات والرهون العقارية)) الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

4,458 معاملة

أوضحت إحصاءات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة في فبراير الماضي، وصل إلى 4,458 معاملة، وبلغ عدد معاملات البيع 1,048 معاملة، وبنسبة 23.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 355 معاملة وبنسبة 8% من مجمل المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 581.4 مليون درهم، وبلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,055 معاملة ونسبتها 68.5% من العدد الكلي للمعاملات. وجرت معاملات البيع في 101 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفي ما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 413 أرضاً فضاءً، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 328 معاملة من مجمل المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 307 معاملات.

وتواصل منطقة مويلح التجارية تصدرها قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بـ213 معاملة، وتلتها منطقة روضة القرط بـ138 معاملة، ثم منطقتا مزيرعة والخان بـ77 معاملة لكل منهما، وتصدرت مويلح التجارية أيضاً المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، بقيمة تداول وصلت إلى 382 مليون درهم، وتلتها أم فنين بـ109.5 ملايين درهم، ثم منطقة الخان بـ84.2 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ83.3 مليوناً.

وتؤكد هذه النتائج مواصلة القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموه وازدهاره وتطوره شهراً بعد شهر، إذ استطاعت مشروعات التطوير العقاري في الشارقة أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات المحلية والعربية والعالمية التي تواصل تدفقها للاستثمار في هذا القطاع الذهبي الذي يدر عوائد عالية على المستثمرين فباتت الإمارة نقطة جذب واستقطاب للعديد من الاستثمارات من مختلف دول العالم.