«ميناء وجمارك عجمان» تنظم ملتقى الموظفين وتطلق «الأيادي البيضاء»

نظمت دائرة ميناء وجمارك عجمان ملتقى الموظفين السنوي لعام 2024، بحضور الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس الدائرة، الذي أكد في كلمة له أهمية هذا اللقاء في تعزيز التواصل الإيجابي والبنّاء بين الموظفين، ودوره في تسليط الضوء على إنجازاتهم، مؤكداً على العمل الجماعي والابتكار وضرورة تبني الأفكار الإيجابية التي تصب في مسار تحقيق الرضا الوظيفي وإسعاد المتعاملين.

وخاطب كوادر الدائرة قائلاً: ((أنتم الأهم في تعزيز بيئة العمل، وتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال إبداعكم وتفوقكم، وتجسيدكم أروع الأمثلة التي تعكس ثقافة الريادة والتميز، وبتحقيق هذه الثقافة فإننا سنصل إلى تنفيذ وأداء المهام الملقاة على عاتقنا بكل كفاءة وأمانة وإخلاص.. إن مقترحاتكم ومبادراتكم هي الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات راقية تتسم بالجودة التي تحقق رضاكم ورضا المتعاملين وتضمن التحسين المستمر)).

وتضمن اللقاء إطلاق مبادرة خيرية احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك، وتعزيزاً لقيم التكافل المجتمعي، هي مبادرة ((الأيادي البيضاء)) بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية"، ‏والتي تعنى بمساهمة موظفي الدائرة في بناء مسجد في السنغال يتسع لـ 75 مصلياً بتكلفة إجمالية 51 ألف درهم.

وقد كرم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي عدداً من موظفي وموظفات الدائرة، الذين كان لهم بصمة متميزة وإسهامات واضحة في تحقيق أهداف الدائرة.