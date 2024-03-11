«كلاود فلير» تعزز أعمالها في الدولة والمنطقة

تمضي شركة ((كلاود فلير)) المدرجة في بورصة نيويورك، والمتخصصة مجال الاتصال السحابي، قدمًا في خططها القوية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز التزامها المستمر منذ ما يقرب من عقدٍ من الزمان في المنطقة.

ويشمل الاستثمار فتح مكتب جديد في مدينة دبي للإنترنت، وبناء فريق ينمو باستمرار، ويركز على تمكين الشركاء، وتعزيز الابتكار ونجاح العملاء. وقد استثمرت الشركة لأول مرة في الشرق الأوسط، في أوائل عام 2015، ووضعت بنيتها التحتية بشكل استراتيجي بالقرب من المستخدمين في المنطقة، أثناء تكوين فريق عملها، وبناء شراكاتها وعملياتها. وأعلنت الشركة عن أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط، منذ ما يقرب من عامين.

وخلال افتتاح المكتب الجديد للشركة في مدينة دبي للإنترنت: قالت، ميشيل زاتلين، المؤسس المشارك لشركة كلاود فلير ورئيستها، إن الإمارات من بين أعلى دول العالم، في ما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، ما يجعل المنطقة مصدرًا قويًا للنمو والابتكار. فزيادة حماية الأمن السيبراني، إلى جانب خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، هو العامل الرئيس لإطلاق العنان لنمو الشركات وتطورها بشكل مستمر. خلال الربع الرابع من عام 2023، حجبت الشركة نحو 9.5 مليارات تهديد إلكتروني في المنطقة يوميًا - وهو مثال آخر على الدور المهم الذي نؤديه في حماية الإنترنت على مستوى العالم.

وقال بشار بشايرة، رئيس المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في الشركة: تمثل المنطقة إمكانات نمو هائلة للشركة، حيث تتميز باقتصادات سريعة النمو مدفوعة بالابتكار ويغذيّها اتجاه التحوّل الرقمي. وقد اكتسب اعتماد الحوسبة السحابية زخمًا في المنطقة.