مرونة سياسات التأشيرات والهجرة تسهل حركة المواهب والكفاءات في 2024

سلط تقرير قائم على التحليلات والبيانات، أجرته شركة فراغومين حول اتجاهات الهجرة العالمية لعام 2024، الضوء على العوامل الرئيسة التي تؤثر في القوى العاملة والاقتصادات العالمية اليوم.

يكشف التقرير كيف تحفز اتجاهات قوانين التأشيرات والهجرة التكيفية التوسع الاقتصادي، وتسهل اكتشاف المهنيين الأكثر مهارة في العالم في عام 2024.

وقال علي حيدر مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة نومادك، إن حكومات الشرق الأوسط تدرك موقعها الاستراتيجي ومواردها الوفيرة، لهذا تعمل على إنشاء وجهات جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن آفاق جديدة. على سبيل المثال، كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي فتحت حدودها للعالم في عام 2020، لا سيّما بتقديم تأشيرة الرقميين الرُحّل، لاستقطاب المواهب الماهرة المستقلة. علاوة على ذلك، ترمز مبادرة التأشيرة الذهبية، إلى التزام الدولة باستقطاب وتشجيع المواهب العالمية للازدهار في بيئة صديقة للأعمال.

وتشير الدراسات إلى أن عدم إيجاد حل فعال لنقص المواهب، قد يؤدّي إلى 85 مليون وظيفة شاغرة، و8.5 تريليونات دولار من الإيرادات المفقودة بحلول 2030. أدى ذلك إلى حرص القوى العاملة على تحسين مهاراتها وإعادة صقلها، وينجذب المهنيون إلى البلدان التي تستثمر بنشاط في المواهب. وتعد الإمارات، المعروفة بإمكاناتها الاقتصادية، وجهة جذابة للمهنيين الذين يتطلعون إلى تطوير مهاراتهم، والازدهار في قطاعات تنافسية عالمياً.

ويستمر التحول الرقمي في التسارع في جميع أنحاء العالم، حيث تستثمر المزيد من الحكومات في أنظمة متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي. تتصدر الإمارات هذه المبادرات في المنطقة، حيث تمتد الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى عملية مراقبة الحدود.

وقد أفاد 4 من كل 5 أصحاب عمل على مستوى العالم، عن صعوبة العثور على المواهب الماهرة التي يحتاجون إليها. لمعالجة هذا النقص، ينبغي أن تتعاون المؤسسات التعليمية مع الحكومات بشأن استراتيجيات جذب المواهب والاحتفاظ بها. بإمكان الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أن يساعدوا في تنويع الاقتصاد من خلال العمالة الماهرة، وتعزيز ريادة الأعمال، وتبني التكنولوجيا، والقدرة التنافسية العالمية.

وأوضح حيدر أن العديد من البلدان تشكل وجهات رئيسة قريبة للمقرات الإقليمية. وفي مشهد الأعمال المتقلب، تتطلّع المزيد من الشركات إلى هذا الخيار لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها، لهذا يتعين على الحكومات أن تتعامل مع العديد من الآثار المترتبة على قوانين تأشيرات العمل والإقامة، وأن تتطلع إلى مبادرات جديدة لتلبية الطلب. يتصدر الشرق الأوسط المنحنى على هذه الجبهة.

وتعد سياسات الهجرة الاستباقية والمبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومات، وخاصة في الشرق الأوسط، حاسمة في جذب المواهب الدولية المتنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرتها التنافسية، ما يمهد في نهاية المطاف الطريق أمام المنطقة للحصول على مشهد أعمال مفتوح وجذاب بشكل استثنائي في عام 2024.