4.1 % نمو رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال 2023

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقرير نتائجها السنوي للعام 2023، الذي أظهرت بياناته نمو إجمالي رخص الأعمال الصادرة 2% إلى 7,738 رخصة صادرة، بينما حققت الرخص المجددة نمواً بلغ 4.4% بواقع 58,627 رخصة مجددة، لتحقق بذلك رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة نمواً بلغ 4,1% وبإجمالي 66,365 رخصة أعمال صادرة ومجددة 2023. وتم تسجيل ارتفاع نوعي للرخص الصادرة التجارية والصناعية واعتماد والمتاجرة الإلكترونية، بنسب وصلت إلى 6%، 15%، 21%، 19% على التوالي في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وقال حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي برؤية تستلهم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وقال فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص: إن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحلات الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدارس.

وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع: إن فروع الدائرة أصدرت 7,738 رخصة جديدة بنمو 2%، حيث جاءت أفرع مدينة الشارقة، التي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية، في المركز الأول بعدد 6,474 رخصة صادرة، أما فيما يتعلق بالرخص المجددة حسب الفروع فقد جاءت أفرع مدينة الشارقة، التي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية، في المركز الأول بـ47,649 رخصة مجددة.

وأشار سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إلى معالجة 14,664 شكوى في الحماية التجارية بنمو 24%، واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى بحصة 13081 شكوى، بينما بلغ عدد شكاوى وكيل الخدمات 797 شكوى، في حين وصلت شكاوى الغش التجاري 786 شكوى. ونفذت الدائرة 205,256 جولة رقابية بالأسواق.

وقال حمد المدفع، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية إنه تم توثيق 18,176 من عقود الشركات بنسبة نمو 7% مقارنة بالعام السابق. وأكد علي النقبي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، أن العام 2023 شهد تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية.

وقالت مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة بلغ 3,079 رخصة بنمو 10% مقارنة بـ 2022، فيما اشار أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية إلى أن الرخص المنزلية الصادرة لرخصة (اعتماد) وصلت إلى 256 رخصة، بينما بلغت الرخص المجددة لاعتماد 598 رخصة. وأكد عبدالله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة، الحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية، وتأكيداً على ذلك فقد بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96%.