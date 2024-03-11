الهجوم على تسلا يحيي دعوات الحماية الأمنية للشبكات في ألمانيا

انضمت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم البنية التحتية في مجالي الطاقة والاتصالات، إلى الدعوات التي تطالب بتعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بشبكات الطاقة، في أعقاب الهجوم الذي تم مؤخراً على إمدادات الطاقة المغذية لمصنع تسلا للسيارات الكهربائية قرب برلين.

وقالت ناطقة باسم وكالة الشبكات لوكالة الأنباء الألمانية: ((يؤكد الحادث الحاجة إلى هياكل قوية لإمدادات الطاقة في ألمانيا)). وأضافت: ((يعمل الشارع حالياً على تحديد متطلبات أمن البنية التحتية الحيوية، بما يشمل مواجهة التهديدات الفعلية، والهدف رفع مستوى الأمن)).

وأوضحت أنه في الوقت نفسه يتعين وضع المتطلبات الفعلية بحسب المخاطر الفعلية التي يواجهها القائمون على عمليات التشغيل.

ووفق وزارة الداخلية، سيتعامل مجلس الوزراء مع ما يعرف باسم قانون كريتيس الشامل، المعني بتأمين المنشآت، في النصف الأول من العام بهدف زيادة حماية البنية التحتية الحيوية من المخاطر.

وذكرت الهيئة الاتحادية لحماية البنية التحتية الحيوية، أن هناك الكثير من الجهود التي يجب بذلها، حيث إن العديد من أبراج الكهرباء تقع في مناطق متخلفة، ما يجعل الوصول إليها أمراً سهلاً.

ونقلت إذاعة ((آر بيبي- إنفو راديو)) عن هانس- فالتر بورييز، نائب رئيس الهيئة الاتحادية لحماية البنية التحتية الحيوية قوله: ((لا يزال هناك مجال ضخم من النشاط لعمله هنا)).

وسيتعين على الشركات الموردة للطاقة ومشغلي شبكات الكهرباء، أن يستثمروا في تركيب كاميرات وأجهزة كاشفة للحركة وأجهزة استشعار على أبراج الكهرباء في المواقع الحساسة.

وأضاف بورييز: ((الحقيقة أن ذلك حتى الآن يعد جزءاً من 1% مما يجب الاستثمار فيه في أمن الشركات، ويجب في المستقبل أن نضع في حسباننا أننا سنضطر على الأرجح لأن نعطي الأولوية لأمن الشركات بمعدل مئوي أكبر ضمن الميزانية)).

وتولى الادعاء العام في ألمانيا، التحقيق في واقعة إضرام النار عمداً في مصدر إمدادات الطاقة الخاص بمصنع تسلا، وذلك حسبما صرحت ناطقة باسم مكتب الادعاء العام في مدينة كارلسروه، أمس الجمعة.

وأضرم مجهولون، الثلاثاء الماضي، النار في برج كهرباء في حقل يزود المصنع ومباني أخرى بالطاقة. وعلى إثر ذلك، توقف الإنتاج في مصنع تسلا الوحيد في أوروبا، كما أسفر الهجوم أيضاً عن انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من سكان المنطقة.

وكانت مجموعة ((فولكان جروبه)) (مجموعة البركان) اليسارية المتطرفة، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، كما جاء في خطاب اعتراف، وذكرت الشرطة أن هذا الخطاب حقيقي. وتبحث الشرطة، عن شهود رأوا الجريمة أو يمكنهم تقديم معلومات عن المشتبه بهم. وأظهر العديد من موظفي مصنع تسلا تضامنهم مع الشركة، وذلك خلال حشد نظمه مجلس الأعمال مساء الجمعة خارج المصنع. (بوتسدام - د ب أ)