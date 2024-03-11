«بتكوين» .. رحلة صعود اسطورية

قفزت أكبر عملة مشفرة إلى أعلى مستوى آخر على الإطلاق متجاوزة 70 ألف دولار الجمعة، لتتوج مسيرة صعود لسبعة أسابيع ارتفعت فيها بأكثر من %70.

وتبدو التوقعات ببلوغ سعر ((بتكوين)) حاجز 100 ألف دولار، أكثر واقعية في سوق الخيارات بعد فترة طويلة من الاستخفاف باعتبارها مجرد ضجيج من المبشرين بالعملات المشفرة.

وفي سوق خيارات ((بتكوين))، قفزت المراكز المفتوحة، أو عدد العقود القائمة، لخيارات الشراء مع تسجيل أسعار التنفيذ البالغة 80 و100 ألف دولار زيادة بنحو %12 لكل منهما في الساعات الـ48 الماضية، وفقاً للبيانات التي جمعتها ((أمبرداتا)).

وقال ليو ميزوهارا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة هاشنوت: ((وصول العملة المشفرة إلى 80 ألف دولار بحلول نهاية الشهر ليس جنوناً، اعتقد فقط أن المستثمرين الذين يخشون أن يفوتهم شيء سيعودون قريباً لتجنب تكرار ما حدث لهم في 2020 و2021 لدى ارتفاع بتكوين القياسي بينما كانوا خارج السوق، صناديق الاستثمار المتداولة فتحت المجال أمام المزيد من تعاملات الأفراد)).