تسارع التضخم في مصر إلى 35.7 % خلال فبراير

تسارع معدل التضخم في مصر لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال فبراير، مسجلاً 35.7 %، مقابل 29.8 % في يناير الماضي، أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4 %، من 1.6 % في يناير.

وجاء ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي، بعد تباطؤ معدلات التسارع على مدار 4 أشهر ماضية، وبعد تراجعات طفيفة في أسعار بعض المواد الأساسية والمبادرات الحكومية لاحتواء التضخم.

وسجل التضخم في مصر معدلات قياسية خلال سبتمبر من العام الماضي، عند 38 %، وهي الأعلى في تاريخ البلاد، بعد قفزات متتالية في أسعار السلع الأساسية، إثر تفاقم أزمة العملة الأجنبية في مصر.

أوضح بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيانه، أن تكلفة الطعام زادت بنحو 16 % خلال فبراير على أساس شهري، واللحوم والدواجن 25 %، والخبز 14.2 %، والألبان 12.8 %، والزيوت 14.1 %، والدخان 8.5 %، والرعاية الصحية 11.3 %.

وكان سعر الجنيه المصري وصل رسمياً إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار الواحد، لأول مرة في التاريخ، الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف.

وقرر المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي، الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، رفع معدلات الفائدة 600 نقطة أساس، لكبح التضخم.

وبعد ساعات من تلك القرارات، أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار، إلى 8 مليارات دولار.