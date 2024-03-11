إماراتية تفوز بـ 100 ألف درهم في سحب «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن فوز المواطنة الإماراتية فوزية حسن أحمد المرزوقي بجائزة قيمتها 100 ألف درهم.

تسلم شقيق الفائزة الجائزة بالنيابة عنها في احتفالية خاصة نظمتها الشركة بعد إجراء قرعة نظامية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويعد هذا السحب هو الأول خلال عام 2024 والذي تم تنظيمه خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023 إلى 17 يناير 2024، ضمن خطط الشركة لتنشيط المبيعات العقارية التي تتوسط فيها الشركة.

وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الشركة تواصل تنظيم السحوبات لتشجيع المبيعات لديها لا سيما مع استمرار حالة الزخم العقاري والطلب الكبير على الاستثمار في سوق العقارات في دبي المليء بالفرص المغرية.

وأوضح الزرعوني، أن السحب كان يشترط شراء وحدة سكنية من خلال شركة «دبليو كابيتال»، بالتالي يحصل المشتري على فرصة في دخول السحب.

وأفاد الزرعوني، بأن العملاء حصلوا على كوبون مقابل كل 100 ألف درهم مدفوعة، وكلما زادت القيمة زاد عدد الكوبونات، فمثلًا يحصل من اشتري وحدة بقيمة مليون درهم على 10 كوبونات.

وكشف الزرعوني، عن أن مثل هذه السحوبات الخاصة تزيد من تنافسية «دبليو كابيتال» وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة، مع سعيها لتلبية طلبات العملاء.

وأكد الزرعوني، على حرص الشركة على أن تقدم جائزة كبيرة للمتنافسين بقيمة 100 ألف درهم كل مرة، موضحًا أن قيمة الجوائز التي قدمتها «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية منذ تأسيسها وحتى الآن بلغت مليوني درهم.

وسبق أن نظمت «دبليو كابيتال» سحوبات بإجمالي مليوني درهم، تضمنت الفوز بشقة قيمتها 450 ألف درهم، كذلك السحب على 3 سيارات قيمة الواحدة 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 5 جوائز بقيمة إجمالية 500 ألف درهم، علاوة على 3 سحوبات بقيمة 300 ألف درهم في العام 2022، إلى جانب 3 سحوبات أخرى في العام الماضي بقيمة 100 ألف درهم لكل سحب.

وأكد الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» ستواصل عروضها الترويجية الجاذبة للعملاء مع تقديم أفضل الخدمات للعملاء، لتعزيز مكانتها في السوق العقارية في دبي، مشيرًا إلى الالتزام بكافة اشتراطات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمطلوبة لتنظيم مثل هذه السحوبات، وسط مستويات شفافية عالية مع تحقيق العدالة لكافة العملاء المطابقين للشروط، موضحًا أنه تم نقل عملية السحب في بث مباشر عبر صفحته الرسمية في «إنستغرام».

وأضاف وليد الزرعوني، أن السوق العقارية سجلت مبيعات قياسية في العام 2023 تجاوزت 400 مليار درهم، ومرشحة أن تواصل الأداء الإيجابي في عام 2024، مستفيدة من النشاط الاقتصادي في الإمارة، والحوافز والتسهيلات المقدمة لجذب المستثمرين وسهولة منح التأشيرات والإقامة، واستمرار زخم الطلب من الأجانب.

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