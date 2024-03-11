موقع «بيوت» يوقع شراكة مع «أراضي دبي» لتوطين وظائف القطاع العقاري

وقع موقع بيوت، اتفاقية شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، لتمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز الوعي في القطاع العقاري بالإمارة، من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ورفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقًا لأفضل الممارسات والمقاييس في هذا الصدد.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات على هامش ورشة التمكين العقاري التي عقدتها أراضي دبي بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي كان لموقع بيوت مشاركة فعالة فيها، واستقبلت فيها منصة شركة بيوت ما يتجاوز 200 مواطن من مختلف المجالات من المهتمين في العمل لدى الشركة. استضاف المعرض عددًا من الفعاليات وورش العمل، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع وبمشاركة عدد من الشركات العقاريّة، بما فيها بيوت ودوبيزل.

ويأتي هذا انسجامًا مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أنّ المواطن دائمًا في صدارة أولوياتها ومحورًا لكافة خطط النموّ؛ وبموجب هذه الاتفاقية سيتمّ العمل على تقديم باقات مميزة وتشجيعية للمواطنين تمكنهم من الإعلان عن عقاراتهم على الموقع وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمواطنين من شأنها أن تدعم ملف التوطين بما يساعد على توظيفهم أو إنشاء أعمالهم الخاصة، وتنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات عقارية تهدف إلى بحث القضايا المتعلقة بالسوق العقاري وتسليط الضوء على الوضع الحالي للقطاع، وتطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في دبي.

من جانبه قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا الشروع في هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث نقدم دعمنا لتمكين وتشجيع الإماراتيين على المشاركة الفعالة في المجال العقاري الديناميكي. نحن نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى خلق المزيد من الفرص للمواهب المحلية من حيث توفير تدريب مكثف نقدمه من خلال أكاديمية بيوت، وتقديم باقات حصرية للشركات الناشئة».

وأضاف حيدر خان: «نحن نبحث دائمًا عن طرق تمكننا من رد الجميل لهذا البلد المعطاء، وكلنا فخر بالمشاركة في معرض لتوظيف المواهب الإماراتية. ونؤمن بأن كل ثقافة تجلب وجهات نظر فريدة، وأن إضافة المواهب المحلية إلى ملف شركتنا يضيف مهارات وخبرات ممتازة إلى الميزة التنافسية لكل من بيوت ودوبيزل، مما يساهم بشكل كبير في نجاحنا ونمونا في السوق».

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