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جاهزية فرق شرطة دبي تسهم في إنقاذ عائلة علقت سيارتها أسفل جسر على طريق دبي العين

3/11/2024 7:19:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسهمت جاهزية فرق شرطة دبي في إنقاذ عائلة علقت سيارتها أسفل جسر على طريق دبي – العين مستخدمة طراداً مطاطياً.

وأعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، عن انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به الدولة، وذلك من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة على مناطق متفرقة من الدولة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة.

وحرصاً على سلامة المجتمع، تابعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد، ووزارة الداخلية، تأثيرات المنخفض الجوي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، لمناقشة كافة السيناريوهات والإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات مع مراعاة شدتها.

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