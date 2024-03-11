الأسهم اليابانية تهوي أكثر من 2 % مع تراجع أسهم الرقائق

أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع حاد، الاثنين، بعدما اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها الأمريكية في الانخفاض، كما قوضت قوة الين شهية المُصدرين.

وهوى المؤشر نيكاي 2.19 في المئة، ليغلق عند 38820.49 نقطة، في أكبر انخفاض له منذ الرابع من أكتوبر.

وقال شوجي هوسوي كبير الخبراء الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية «تراجعت أسهم الرقائق في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي، ما ساعد المؤشر نيكاي على الدخول في مرحلة تصحيح».

وأغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض يوم الجمعة، بعد أن وصلا إلى مستويات مرتفعة قياسية خلال الجلسة، بعدما عكست أسهم شركات الرقائق اتجاهها، إثر مكاسب قوية.

وأضاف هوسوي «قوة الين ألحقت ضرراً بالأسهم اليابانية. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه حتى يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية».

ويبدي عدد متزايد من صناع السياسة في بنك اليابان، انفتاحاً على فكرة التخلي عن أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، وسط توقعات بزيادات كبيرة في الأجور العام الجاري.

وتزداد قوة الين مقابل الدولار، على خلفية التكهنات الخاصة بتعديل سياسة بنك اليابان.

وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 3.15 في المئة، وتراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.78 في المئة.

كما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ثلاثة في المئة، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة على انخفاض 2.2 في المئة، عند 2666.83 نقطة.

ونزل مؤشر القطاع المصرفي 3.84 في المئة.

وتراجع سهم تويوتا موتور 3.1 في المئة، وكان له التأثير الهبوطي الأكبر في المؤشر توبكس.

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