أسهم أوروبا تنخفض في بداية الأسبوع قبل بيانات اقتصادية مهمة

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية الأسبوع، بعد عمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية، في حين ظل المتعاملون الحذرون في حالة ترقب قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة خلال التداولات. ومن المتوقع أن يتجه صوب أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر إذا استمر التراجع.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر فبراير، الثلاثاء، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير في منطقة اليورو، والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتعثرت أسواق الأسهم الآسيوية، بينما بدا أداء الدولار باهتاً قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تعجل أو تؤخر خفض أسعار الفائدة عالمياً.

وهوى سهم بي.إي لصناعات أشباه الموصلات 11.7 في المئة، بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي السعر المستهدف لسهم المجموعة الهولندية. وهبط مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقا 2.1 في المئة، مسجلاً أكبر تراجع بين القطاعات.

وصعد سهم إل.إي.جي إيموبيليان نحو ثلاثة في المئة إلى صدارة المؤشر 600 الأوروبي، بعد أن أعلنت شركة العقارات الألمانية عن نتائج أفضل من المتوقع للعام بكامله، وقالت إنها ستقترح توزيعات أرباح أعلى من المتوقع.

وانخفض المؤشر البرتغالي 0.3 في المئة، بعد فوز التحالف الديمقراطي الذي ينتمي إلى يمين الوسط في الانتخابات العامة بالبلاد، رغم أن قدرة التحالف على الحكم دون دعم حزب شيجا المنتمي إلى اليمين المتطرف غير واضحة.

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