10 سنوات على اختفاء الطائرة الماليزية .. ماذا قال الاتصال الصوتي الأخير من قمرة القيادة؟

مرت 10 سنوات على اختفاء طائرة الخطوط الجوية الماليزية من على شاشات الرادار قبل وعلى متنها 239 شخصًا بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في واحدة من أكبر ألغاز الطيران في التاريخ.

نُشر التقرير "النهائي" للحكومة الماليزية حول ما حدث للرحلة المنكوبة MH370 في عام 2018 - وكان بمثابة قراءة استثنائية.

ووجدت الوثيقة المؤلفة من 450 صفحة أن الطائرة استدارت عمدا في مرحلة ما بعد الإقلاع، ولا يمكن للمحققين استبعاد احتمال اختطافها.

واختفت الطائرة دون أن تترك أثرا في 8 مارس 2014 وعلى متنها 239 شخصا - معظمهم من الصينيين والماليزيين - بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين.

وواجهت الحكومة الماليزية اتهامات بحجب المعلومات، لكنها أعربت عن أملها في أن يضع التقرير "النهائي" حول المأساة حدا لها.

لكن أملاً جديداً انبعث في الأسبوع الماضي عندما قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه مستعد لإعادة فتح التحقيق في الاختفاء إذا كانت هناك أدلة جديدة مقنعة، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

وقال أنور في مؤتمر صحفي في ملبورن، في خطوة أثارت إعجاب أقارب الأشخاص في ملبورن: "لقد اتخذنا موقفًا مفاده أنه إذا كانت هناك حالة مقنعة، وأدلة على ضرورة إعادة فتحها، فنحن بالتأكيد سعداء بإعادة فتحها".

وبدلاً من التوجه مباشرة إلى بكين، "استدارت الطائرة يمينًا ثم يسارًا واتجهت في اتجاه الجنوب الغربي". كما تم إيقاف تشغيل معدات الاتصالات.

عملية الإرجاع "لم تكن بسبب خلل في الأنظمة الميكانيكية... يمكننا أن نؤكد أن عملية الإرجاع... تمت تحت التحكم اليدوي".

وقال: "لا يمكننا التأكد مما إذا كان أي شخص آخر غير الطيار هو الذي قاد الطائرة، لكن لا يمكننا استبعاد احتمال التدخل الخارجي من قبل طرف ثالث".

لكن لا يوجد "دليل" يدعم النظرية القائلة بأن قراصنة استولوا على الطائرة عن بعد.

كان

"الطيار كفؤًا للغاية" وله "سجل سلامة لا تشوبه شائبة تقريبًا" ولم تكن هناك عيوب معروفة في الطائرة.

وتمت مصادرة جهاز محاكاة الطيران الخاص بمساعد الطيار من منزله، لكن المحققين خلصوا إلى عدم وجود أي شيء مريب فيه.

ولم يكن هناك أي دليل نفسي أو جنائي يشير إلى أن أيًا من أفراد الطاقم تعمد إسقاط الطائرة.

على الرغم من عدم العثور على الحطام الكامل، يشير فحص الأضرار إلى أن الطائرة "لم تكن مهيأة للهبوط"، مما يشير إلى أنه لم يكن هناك أحد يتحكم في الطائرة خلال لحظاتها الأخيرة.

تم العثور على ثلاث قطع من حطام يُعتقد أنها تابعة للطائرة MH370 في تنزانيا وجنوب إفريقيا.

كانت هناك شحنة تبلغ 221 كيلوجرامًا من بطاريات الليثيوم أيون على متن الطائرة ولم يتم فحصها لعدم وجود أجهزة أشعة سينية كبيرة بما يكفي، بالإضافة إلى 4.5 أطنان من فاكهة المانغوستين.

وينتهي التقرير: "في الختام، الفريق غير قادر على تحديد السبب الحقيقي لاختفاء الطائرة MH370".

ويقول المحققون إنهم درسوا أكثر من 60 نظرية حول ما يمكن أن يحدث للطائرة.

وقالت العائلات المكلومة التي اطلعت على التقرير قبل إصداره رسميًا قبل عدة سنوات، إنه لم يقدم إجابات جديدة.

لكنها سلطت الضوء على الأخطاء في البروتوكولات والمبادئ التوجيهية التي لم يتم اتباعها، حسبما قالت العائلات للصحفيين بعد إحاطة حول التقرير.

وقال التقرير: "لم يبدأ مراقبو الحركة الجوية، في الوقت المناسب، مراحل الطوارئ الثلاث القياسية وفقا لإجراءات التشغيل القياسية".

وأضافت الوثيقة أن "إجادة اللغة الإنجليزية" بين مطاري كوالالمبار وهوشي منه "تحتاج إلى تحسين".

وخلص التقرير إلى أن أنظمة الاتصالات تم إيقاف تشغيلها يدويًا على الأرجح "سواء بقصد أو بغير قصد" - ومن المستحيل معرفة ما إذا كانت الطائرة تحطمت في الهواء أو بعد سقوطها في البحر.

وقالت غريس ناثان، المحامية التي كانت والدتها آن ديزي على متن الطائرة: "نأمل ألا تتكرر هذه الأخطاء وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها في المستقبل".

وكتبت السيدة ناثان على فيسبوك: "مجرد أنهم يسمونه التقرير النهائي لا يعني أن الأمر قد انتهى بالنسبة لأقرب الأقارب. يجب أن يستمر البحث".

وجاء التقرير بعد شهرين من إلغاء ماليزيا عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص عن الطائرة.

يعد لغز رحلة الطائرة MH370 أحد أكثر الحوادث المحيرة التي شهدها عالم الطيران على الإطلاق، لكن عمليات البحث المكثفة أثبتت عدم جدواها.

غادرت الطائرة كوالالمبور الساعة 12.41 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وجاء الاتصال الصوتي الأخير من قمرة القيادة بعد أقل من ساعة من الإقلاع: "مساء الخير أيها الماليزي ثلاثة سبعة صفر".

لكن الطائرة توقفت عن الاتصال بالمراقبة الأرضية، وانحرفت عن مسارها المقرر بعد ساعتين من إقلاعها، بحسب بيانات الرادار العسكري.

غادرت فجأة مسارها المخطط وعادت باتجاه ماليزيا، لكنها خرجت عن مسارها في مكان ما حول المحيط الهندي.

ومن الغريب أنه لم ترد أي تقارير عن سوء الأحوال الجوية أو مكالمات الاستغاثة.

تم تعطيل اتصالات الطائرة عمدًا في وقت سابق من الرحلة، وعلى الرغم من تلقي إشارة، إلا أنها لم تحتو على معلومات حول مكان وجودها.

وبعد حوالي 12 ساعة من فقدان الاتصال، بدأت فرق من سنغافورة وفيتنام وماليزيا البحث في المياه القريبة من فيتنام، لكن لم يكن لديهم أي فكرة حقيقية من أين يبدأون.

طار مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول للمساعدة وعملت 40 سفينة على مدار الساعة، منها 34 طائرة تحلق خلال ساعات النهار.

وتم العثور على الجزء الأول من الطائرة - وهو قطعة من الجناح - في يوليو 2015 في جزيرة ريونيون، على بعد آلاف الأميال من كوالالمبور.

استؤنفت عملية البحث في أكتوبر 2015، لكن التحقيق كان يعوقه باستمرار سوء الأحوال الجوية.

خلال سنوات البحث، كانت الآثار الوحيدة المؤكدة للطائرة البوينغ 777 هي ثلاث شظايا من جناحها جرفتها المياه على سواحل المحيط الهندي: في مدغشقر، وجزيرة ريونيون، وتنزانيا.

وتشمل النظريات الاقتراح بأن ركاب الطائرة بأكملهم، بما في ذلك القبطان، فقدوا وعيهم وأن الطائرة كانت تعمل بالطيار الآلي قبل أن تتحطم في البحر.

يقول البعض إن هذا قد يكون بسبب عملية اختطاف متعمدة قام فيها شخص ما بإتلاف مصدر الأكسجين أو نوع من الحوادث التي أضرت بميكانيكا الطائرة وأثرت على مستويات الأكسجين في الطائرة.



