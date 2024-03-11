تقرير إسرائيلي يوصي بعودة العمال الفلسطينيين تجنبا للتوتر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أوصى "معهد دراسات الأمن القومي" الحكومة الإسرائيلية بأن تسمح بعودة تدريجية، وخاضعة للمراقبة، للعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وقال إن هذا القرار قد يسهم في تخفيف التوتر الناجم عن تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال المعهد الذي يعد من أكبر مراكز الأبحاث في إسرائيل، إن استمرار منع العمال الفلسطينيين، يفرض ضغوطًا شديدة على الاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر أيضًا على الاقتصاد الإسرائيلي الذي لم يجد حتى الآن بدائل لهم.

واقترح المعهد منح تصاريح للعمال الذين لا يشكلون أي خطر أمني، على غرار المتزوجين وكبار السن.

و"مع بداية رمضان وتزايد الطلب الاستهلاكي، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ تدابير للحد من التوترات، إذ من شأن السماح بالعودة التدريجية للعمالة الفلسطينية أن يعيد بعض الشعور بالأمل للعديد من الفلسطينيين الذي يعتمدون على العمل في إسرائيل لكسب قوت يومهم"، بحسب المعهد.

وكشف تقرير مركز الأبحاث أن الدخل الذي يولده العاملون في إسرائيل يشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية، لافتًا إلى أن قرارات حكومة بنيامين نتنياهو رفعت معدل البطالة بين الفلسطينيين إلى 40%.

وفي الوقت الذي فشلت فيه محاولات البحث عن بديل للعمالة الفلسطينية، خاصة أن الاستعانة بالعمالة الآسيوية على سبيل المثال تتطلب وقتًا طويلًا، يؤكد المعهد الإسرائيلي أن اتفاقية "أوسلو" للسلام، تلزم تل أبيب بتشغيل الفلسطينيين.

كما يلزم "بروتوكول باريس" الموقع بين السلطة وتل أبيب عام 1994، إسرائيل بدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني.

ويقول التقرير: " قبل الحرب كان نحو 165 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل وفي مستوطنات الضفة الغربية، ويحمل أكثر من 130 ألفًا منهم تصاريح للعمل، غير أن نحو 150 ألفًا منهم فقدوا مصدر دخلهم الرئيس، بينما تم السماح لـ 15 ألف عامل فقط بمواصلة العمل في المستوطنات".

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية قدّرت الخسائر الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنحو 2.3 مليار دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الفلسطيني، إذ بلغت نسبة الضرر الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية قرابة 29% ما بين توقف بشكل كامل أو جزئي عن العمل وذلك بفعل القيود الإسرائيلية.

المصدر :



إرم نيوز