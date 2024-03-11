هل حرم الحكم ليفربول من ضربة جزاء أمام سيتي؟ أبو تريكة يجيب

MENAFN - Amman Net) أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الحكم حرم فريقه من ضربة جزاء أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت ضربة الجزاء كفيلة بفوز ليفربول الذي كان متعادلا 1-1، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني رفع جيريمي دوكو لاعب سيتي قدمه عاليا ليبعد الكرة من أمام منافسه ماك أليستر داخل منطقة جزاء الأول وبالفعل لعب الكرة، لكنه اصطدم بأسفل الحذاء بصدر وبطن مهاجم الريدز.



دوكو رفع قدمه عاليا ولعب الكرة لكنه أكمل في صدر منافسه بشكل عنيف (الفرنسية)

وأكدت الإعادات التلفزيونية أن لاعب السيتي ضرب أليستر في صدره حتى أن معلق قنوات "بي إن سبورتس" عصام الشوالي أكد أنها ضربة جزاء، لكن الحكم مايكل أوليفر رفض احتسابها، ويبدو أن حكم تقنية الفيديو أيد رأيه، وسط غضب عارم من كلوب وجهازه الفني.



هل ظلم الحكم ليفربول؟

ودخل كلوب في نقاش طويل مع الحكم بعد صفارة النهاية، قبل أن يؤكد في مقابلات صحفية أنها "كانت ركلة جزاء بنسبة 100%".

واتفق أبو تريكة مع مدرب ليفربول بالتأكيد على صحة ضربة الجزاء خلال الأستوديو التحليلي للمباراة في قنوات "بي إن سبورتس"، وزاد بالتهكم على عدم احتسابها بقوله إنها "ركلة جزاء صحيحة إلا إذا سمحوا بالكونغ فو في كرة القدم".



ويرى الحكم الدولي السابق ناصر صادق أن الحكم وتقنية الفيديو اتخذا قرارهما بعدم احتساب ركلة جزاء، لأن لاعب سيتي نجح بالفعل في لعب الكرة، وهو أحد أهم الاعتبارات في المخالفات حسب المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك).

ويقول صادق للجزيرة نت إنه رغم ذلك يؤيد رأي كلوب وأبو تريكة بأنها ضربة جزاء صحيحة، لاعتبار أهم وهو أن لاعب سيتي أكمل بباطن قدمه (أسفل الحذاء) في صدر منافسه بشكل يشوبه العنف، مشيرا إلى أنها إحدى الحالات النادرة التي يجب على الحكم فيها احتساب المخالفة رغم لعب الكرة.

ويضيف أن لاعب سيتي كان يمكنه أن يقبض قدمه حتى لا تصطدم بهذا الشكل العنيف في صدر منافسه، لكنه لم يفعل ذلك وبالتالي كان يستحق عقوبة ضربة الجزاء مع عدم إنذاره، لأنه كان في صراع على الكرة مع منافسه.