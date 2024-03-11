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استشهاد طفلين بسبب سوء التغذية في بيت لاهيا

3/11/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل باستشهاد طفلين بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.


وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -أمس الأحد- إن الجوع بات في كل مكان بقطاع غزة، وذكرت -عبر حسابها على منصة إكس- أن الوضع في شمالي القطاع مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.


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