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بوتين يدعو لدعم مشروع لبناء الشخصية الروسية على أساس القيم التقليدية

3/11/2024 7:08:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم مقترحات لمشروع وطني جديد للتربية استنادا للقيم التقليدية.

جاء ذلك وفقا لما نشره موقع الكرملين، حيث نص التوجيه الموجه إلى إدارة الرئاسة الروسية بالتعاون مع الحكومة الروسية وبمشاركة الهيئات الحكومية الفيدرالية ذات الصلة على "إعداد وتقديم مقترحات لتطوير وتنفيذ مشروع وطني يهدف إلى تربية شخصية متناغمة ومسؤولة اجتماعيا استنادا إلى القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية". على أن يكون تقديم المقترحات في موعد أقصاه الأول من يوليو 2024.
وقد تم تعيين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ونائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيريينكو مسؤولين عن هذا المشروع.
ويؤكد الرئيس الروسي دائما على حرص روسيا على قيم التقاليد العائلة ونقلها إلى الأجيال القادمة، بعكس ما ينتشر في الغرب، فيما أطلق على العام 2024 عام الأسرة في روسيا، وأكد على اختيار روسيا لهذا المسار، وقال منتقدا ما يحدث في دول أخرى: "اليوم، في بعض الدول، كما تعلمون، يتم تدمير مؤسسة الأسرة والقيم الإنسانية العادية بطريقة شائنة، ويتم استبدالها بقيم زائفة. فهناك يتم نسيان القيم العائلية التقليدية".

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