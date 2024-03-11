الطعاني: صورة هلال رمضان التي نشرها الفلك الدولي تؤكد تعذر رؤية الهلال يوم امس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو الجمعية الفلكية الأردنية، ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي عبد الكريم الطعاني ان الصورة التي نشرها مركز الفلك الدولي، لهلال شهر رمضان والتي تم التقاطها في ابو ظبي عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت الامارات تبين ان عمر الهلال اكثر من 24 ساعه، مما يظهر ضآلة سمك الهلال وبالتالي صعوبة رصده بالتلسكوبات، بالرغم من استخدام تقنية اكثر دقه من التلسكوب وهي التصوير الفلكي بكاميرا CCD .
وهذا يؤكد وفقاً للطعاني ، سلامه النهج العلمي لدائرة الافتاء في تعذر رؤية الهلال يوم امس بناءً على المعايير الفلكية الدقيقة. بالاضافة الى العاصفة الرملية التي كانت موجوده في المنطقة وغطت مناطق الرصد في البلدان المجاورة.
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