Monday, 11 March 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطعاني: صورة هلال رمضان التي نشرها الفلك الدولي تؤكد تعذر رؤية الهلال يوم امس

3/11/2024 7:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو الجمعية الفلكية الأردنية، ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي عبد الكريم الطعاني ان الصورة التي نشرها مركز الفلك الدولي، لهلال شهر رمضان والتي تم التقاطها في ابو ظبي عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت الامارات تبين ان عمر الهلال اكثر من 24 ساعه، مما يظهر ضآلة سمك الهلال وبالتالي صعوبة رصده بالتلسكوبات، بالرغم من استخدام تقنية اكثر دقه من التلسكوب وهي التصوير الفلكي بكاميرا CCD .


وهذا يؤكد وفقاً للطعاني ، سلامه النهج العلمي لدائرة الافتاء في تعذر رؤية الهلال يوم امس بناءً على المعايير الفلكية الدقيقة. بالاضافة الى العاصفة الرملية التي كانت موجوده في المنطقة وغطت مناطق الرصد في البلدان المجاورة.




MENAFN11032024000208011052ID1107960659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث