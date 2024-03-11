4 إرادات ملكية بأنظمة تدخل حيز التنفيذ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت إرادات ملكية سامية، بأربعة أنظمة كان قد أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/2024.
ودخلت هذه الأنظمة حيز التنفيذ، بعد أن تم نشرها بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين.
وجاءت الارادات الملكية بـ ( نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات)
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