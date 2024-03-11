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4 إرادات ملكية بأنظمة تدخل حيز التنفيذ

3/11/2024 7:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدرت إرادات ملكية سامية، بأربعة أنظمة كان قد أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 11/2/2024.
ودخلت هذه الأنظمة حيز التنفيذ، بعد أن تم نشرها بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين.


وجاءت الارادات الملكية بـ ( نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات)


للاطلاع على الأنظمة انقر هنا

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