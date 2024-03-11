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تكية أم علي ترسل أولى قوافل رمضان إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

3/11/2024 7:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أرسلت تكية أم علي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أولى قوافل رمضان من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، وبهذا تكون تكية أم علي قد أرسلت 23 شاحنة محملة بما مجموعه 12,000 طرد غذائي حتى الآن إلى الأسر في قطاع غزة وذلك على 4 دفعات، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية أساسية ويكفي أسرة مكونة من 3 إلى 5 أشخاص لمدة شهر كامل لتحضير وجبتي طعام يومياً.
وبلغ عدد متبرعي حملة تكية أم علي لإغاثة أهلنا في قطاع غزة أكثر من 8,000 متبرع ساهموا في تجهيز50,000 طرد غذائي حتى الآن ، حيث يتم وبشكل يومي تعبئة الطرود الغذائية في مستودعات تكية أم علي تمهيداً لإرسالها إلى لأسر المتضررة في قطاع غزة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، مع التزام تكية أم علي باستمرار إيصال الدعم الغذائي لأهلنا في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.


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