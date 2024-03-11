تكية أم علي ترسل أولى قوافل رمضان إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بالتزامن
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أرسلت تكية أم علي بالتعاون مع الهيئة الخيرية
الأردنية الهاشمية أولى قوافل رمضان من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، وبهذا
تكون تكية أم علي قد أرسلت 23 شاحنة محملة بما مجموعه 12,000 طرد غذائي حتى الآن إلى الأسر
في قطاع غزة وذلك على 4 دفعات، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 20 مادة غذائية أساسية ويكفي
أسرة مكونة من 3 إلى 5 أشخاص لمدة شهر كامل لتحضير وجبتي طعام يومياً.
وبلغ
عدد متبرعي حملة تكية أم علي لإغاثة أهلنا في قطاع غزة أكثر من 8,000 متبرع
ساهموا في تجهيز50,000 طرد غذائي حتى الآن ، حيث يتم وبشكل يومي تعبئة الطرود
الغذائية في مستودعات تكية أم علي تمهيداً لإرسالها إلى لأسر المتضررة في قطاع غزة
بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، مع
التزام تكية أم علي باستمرار إيصال الدعم الغذائي لأهلنا في قطاع غزة خلال شهر
رمضان المبارك.
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