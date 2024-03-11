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مستعمرون يقتحمون الأقصى

3/11/2024 7:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم مئات المستعمرين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.


وأفادت مصادر، باقتحام 275 مستعمرا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذهم جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية.


وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى.


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