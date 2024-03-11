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الكرملين يعلق على تقارير حول احتمال شن ضربة نووية روسية على أوكرانيا

3/11/2024 7:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقارير التي زعمت أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، بأنها مجرد "تكهنات" في وسائل الإعلام الغربية لا تستحق التعليق.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب للتعليق على تقارير حول احتمال توجيه روسيا ضربة نووية لأوكرانيا في العام 2022: "هذا ضرب من التكهنات التي تنشر في الصحف المختلفة. لا أعتقد أنه يحتاج إلى أي تعليق".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الرئاسية الأميركية، أن سلطات البلاد في نهاية عام 2022، بناء على نصيحة من أجهزة المخابرات الغربية، استعدت بعناية لتهديد موسكو باستخدام الأسلحة النووية.
ومع ذلك، أكدت القناة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها لم تعثر على معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أن روسيا تتخذ خطوات لحشد القوات النووية لشن مثل هذا الهجوم.

روسيا اليوم

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