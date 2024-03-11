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استطلاعات رأي: بوتين قد يحصل على أكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات

3/11/2024 7:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على أكثر من 80% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة مشاركة الناخبين حوالي 70%، حسب استطلاعات رأي أخيرة.
ويفيد التقدير الانتخابي، الذي يستند إلى عدد من استطلاعات الرأي، والذي أعده مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام "فتسيوم"، بأن بوتين قد ينال 82% من الأصوات، مع نسبة المشاركة المتوقعة 71%.


ووفق حسابات المركز، من المحتمل أن تتوزع الأصوات بين المرشحين الآخرين على النحو التالي: نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) 6%، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") 6%، وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي) 5%.


أما "مؤسسة الرأي العام" فأظهر أحدث استطلاع رأي لها، أن بوتين قد يحصل على 80% من الأصوات، وخاريتونوف 5.7%، وسلوتسكي 5.6%، ودافانكوف 4.6%، مع نسبة المشاركة المتوقعة 69.8%. وأجري هذا الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 6 مارس على عينة تشمل 1.5 ألف شخص.


ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية في روسيا، فإنه يحظر نشر نتائج استطلاعات الرأي العام المتعلقة بهذه الانتخابات خلال الـ5 أيام الأخيرة قبل التصويت وخلال يوم الاقتراع نفسه. وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قد حدد موعد الانتخابات في 17 مارس 2024، فيما قررت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن يستمر التصويت على مدى ثلاثة أيام هي 15 و16 و17 مارس.

RT

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