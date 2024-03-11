القوات المسلحة البيلاروسية تبدأ اختبارا شاملا للاستعداد القتالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي بوزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان له اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة تشهد عملية تفتيش للاستعداد القتالي للتشكيلات والوحدات العسكرية في الجيش البيلاروسي.وجاء في البيان: "تتسم عملية التفتيش بطابع الاختبار الشامل. وسيتعين على العسكريين الانتقال إلى مناطق محددة والانتشار فيها وإجراء سلسلة من التدريبات والتمارين العسكرية، بما في ذلك الرمي بالذخيرة الحية".

ووفقا للبيان، سيتم خلال عملية التفتيش مراقبة حركة المعدات العسكرية، وقد يتم خلال ذلك فرض قيود مؤقتة على حركة النقل المدني على الطرق والمناطق العامة.

في وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا، كما يفعل الآن، فإن أيام استمرار هذه الدولة ستصبح معدودة، والجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا.

روسيا اليوم