الكرملين: مسار باريس لإرسال قوات إلى أوكرانيا خطير للغاية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خط باريس المتمثل في تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بأنه "خطير للغاية".
جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع: "إن توسيع النقاش بشكل عام، ونشاط باريس في محاولات تشكيل تحالف من الدول التي تعلن استعدادها الافتراضي لإرسال قوات معينة، ليس بالطبع سوى خط مباشر لتصعيد التوتر وهو خط خطير، خطير للغاية".
وأشار بيسكوف إلى أنه من الممكن أن تكون لهذا الخط "عواقب غير مرغوب فيها للغاية، ونحن نراقب ذلك عن كثب".
RT
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