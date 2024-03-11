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الكرملين: مسار باريس لإرسال قوات إلى أوكرانيا خطير للغاية

3/11/2024 7:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خط باريس المتمثل في تشكيل تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بأنه "خطير للغاية".


جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع: "إن توسيع النقاش بشكل عام، ونشاط باريس في محاولات تشكيل تحالف من الدول التي تعلن استعدادها الافتراضي لإرسال قوات معينة، ليس بالطبع سوى خط مباشر لتصعيد التوتر وهو خط خطير، خطير للغاية".
وأشار بيسكوف إلى أنه من الممكن أن تكون لهذا الخط "عواقب غير مرغوب فيها للغاية، ونحن نراقب ذلك عن كثب".

RT

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