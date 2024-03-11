مدير مستشفى كمال عدوان: فقدنا 3 أطفال آخرين بسبب الجوع وسوء التغذية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية للجزيرة استشهاد 3 أطفال آخرين بسبب الجوع وسوء التغذية ما يرفع عدد الأطفال المتوفين إلى 21 طفلا.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -أمس الأحد- إن الجوع بات في كل مكان بقطاع غزة، وذكرت -عبر حسابها على منصة إكس- أن الوضع في شمالي القطاع مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.
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