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مدير مستشفى كمال عدوان: فقدنا 3 أطفال آخرين بسبب الجوع وسوء التغذية

3/11/2024 7:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية للجزيرة استشهاد 3 أطفال آخرين بسبب الجوع وسوء التغذية ما يرفع عدد الأطفال المتوفين إلى 21 طفلا.


وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -أمس الأحد- إن الجوع بات في كل مكان بقطاع غزة، وذكرت -عبر حسابها على منصة إكس- أن الوضع في شمالي القطاع مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.


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