6 نصائح مهمة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر شهر رمضان المبارك فترة استثنائية تتطلب اهتمامًا خاصًا بالصحة والجمال، ومن بين الجوانب التي يجب التركيز عليها خلال هذا الشهر الكريم هي العناية بالشعر. مع التغيرات التي تطرأ على نمط الحياة خلال فترة الصيام وتناول الطعام، يصبح من الضروري الحرص على الحفاظ على صحة وجمال الشعر.

في السطور المقبلة، نقدم بعض النصائح والخطوات الهامة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان.

وتعتبر التغذية السليمة أساسًا في الحفاظ على صحة الشعر، وخاصة خلال شهر رمضان. يجب أن تحتوي وجبات الإفطار والسحور على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم البيضاء والبقوليات والمكسرات، والفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة لصحة الشعر.

كما يجب اتباع نظام محدد يقتصر على غسل الشعر مرتين في الأسبوع، لمنع فقدان الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب الشعر ونشاطه، كما يجب اختيار شامبو مناسب يمنع جفاف الشعر. علاوة على ذلك، ينبغي تجنب استخدام مياه ساخنة لغسل الشعر لتجنب التلف والحفاظ على رطوبته وقوته.

مع التقلبات في درجات الحرارة والتعرض للرطوبة خلال شهر رمضان، يجب الحرص على العناية الجيدة بالشعر من الخارج. ينصح بتنظيف فروة الرأس باستخدام مقشرات عضوية خالية من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند لترطيب وتغذية الشعر.

ويعتبر الترطيب الجيد للشعر أمرًا أساسيًا خلال فترة الصيام؛ إذ يمكن أن يتعرض الشعر للجفاف نتيجة عدم تناول السوائل بما يكفي. لذا يجب شرب الكمية الكافية من الماء خلال فترة الإفطار والسحور.

ومع الصيام وتقليل النشاط البدني خلال فترة النهار، يصبح من الضروري الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال فترة الإفطار وبعد الإفطار. فالتمارين الرياضية تساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

كما يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال فترة رمضان، يساهم النوم الجيد في تجديد خلايا الشعر وتقويته. لذا يجب تحديد ساعات النوم بشكل منتظم وتجنب البقاء مستيقظين لساعات متأخرة من الليل.

لبنان 24