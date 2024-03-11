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الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

3/11/2024 6:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم أمس الأحد، عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة، والتي أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تضمنت:


1. التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين
2.التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية
3.التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية
4.التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز
5. التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية


ويأتي إقرار الهيئة لهذه التعليمات تنفيذاً لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يمنح مجلس المفوضين صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية بموجب المادتين (12)، (27)، من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والمادة (72/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، لنشرها في الجريدة الرسمية وذلك بعد أن يتم مراجعتها من قبل ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع الهيئة لمراعاة الصياغة القانونية فقط بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة.

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