بدون ملينات- 5 أطعمة ومشروبات تخلصك من تحجر البطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر تحجر البطن من المشكلات المزعجة التي تنشأ بسبب الإمساك وعدم ترطيب الجسم بشكل كافي، ويحتاج الشخص حينها إلى تناول الملينات، في حين تلعب بعض المنتجات الطبيعية دورًا مهمًا في ذلك.أطعمة ومشروبات تخلصك من تحجر البطن



1- البقوليات بأنواعها

تتميز البقوليات بأنواعها، مثل العدس والحمص والفول، باحتوائها على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية في أي نظام غذائي صحي، وبالتالي تساعد على محاربة تحجر البطن والوقاية من سرطان الأمعاء وخسارة الوزن.



2-التفاح

يلعب التفاح دورًا مهمًا للغاية في تحريك الأمعاء والتخلص من تحجر البطن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وارتفاع مستويات السكر في الدم.



3-البطاطا والجزر

تعتبر البطاطا والجزر من الخضروات الغنية بالألياف القابلة للذوبان في الماء، والتي تعزز من حركة الأمعاء وتساهم في التخلص من الإمساك، مع ضرورة الحرص على تناولها بالقشر الخارجي وعدم طهيها بشكل كبير للغاية.



4-الزبادي

يحتوي الزبادي على كمية كبيرة جدًا من البكتيريا النافعة التي تعتبر صديقة للأمعاء والمعدة، ومن ثم تعزز عملية الهضم وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل وتحارب الإمساك وصعوبة إخراج البراز.



5-المياه

تؤدي قلة تناول المياه إلى الإمساك، لأن السوائل بشكل عام تسهل عملية إخراج البراز من فتحة الشرج وتعمل على تخفيف صلابته بفعل ترطيب الجسم.

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