هل تناول الملتي فيتامين صباحا مفيد للجسم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - العديد من الأشخاص يتناولون أقراص الملتي فيتامين صباحا فور الاستيقاظ من النوم، اعتقادا منهم أنه يساهم في مد أجسامهم بالطاقة اللازمة، التي توفر لهم القدرة الكافية على مباشرة أعمالهم وأشغالهم، دون الشعور بالإرهاق على مدار اليوم.



تأثير تناول الملتي فيتامين صباحًا

قال الدكتور محمد منصور، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول الملتي فيتامين صباحا، يعد من الأمور الجيدة التي تفيد الجسم، موضحا أن أغلب الملتي فيتامين تذوب في الماء، معددا أربعة أنواع وهي: فيتامين A، وفيتامين K، وفيتامين D، وفيتامين E.



وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن الفتيامنيات التي تذوب في الماء، مهما تناولها الإنسان لا تسبب له تسمم على الإطلاق، ولكن تسبب أعراضًا جانبية، مثل ألم البطن والمعدة.



ولفت منصور، إلى أن تناول الملتي فيتامين صباحا يمد الجسم بالحيوية المرجوة التي تحافظ عليه من حدوث أي مضاعفات سلبية على صحة الجسم، منوها أن هناك أنواع من الملتي فيتامين تعمل على تحسين المزاج، فيشعر متناوله بأنه نشيط.



فيتامين يحسن المزاج

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الأوميجا 3 يساهم في تحسين الحالة المزاجية، لافتًا إلى أن الفوائد لا تجنى من خلال تناول قرص أو قرصين، فأقل فترة للحصول على المردود الجيد للفيتامينات هو تناولها لمدة لا تقل عن 3 أشهر متصلة، لتظهر الفوائد على من يتناولها.

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