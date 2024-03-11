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انتهاء الاختبارات الجوية لنموذج مطوّر من مسيّرة الصياد الثقيلة الروسية

3/11/2024 6:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن مصنع "تشكالوف" في غرب سيبيريا سيبدأ في الصيف المقبل (عام 2024) في الإنتاج التسلسلي لمسيّرة "الصياد" الضاربة الاستطلاعية الروسية.
وقد انتهت اختبارات النموذج المعدل من المسيرة "إس – 70 بي". وهناك بعض المعلومات تشير إلى أن "الصياد" قد استخدم في أثناء الاختبارات الجوية في منطقة العملية السكرية الخاصة. لكن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد تلك المعلومات.

وقد أدخلت في النموذج المطور تعديلات مبدئية، مقارنة بالنموذج السابق الذي تم تصميمه منذ 10 أعوام من قبل شركة "سوخوي" التي وقّعت آنذاك اتفاقية مع وزارة الدفاع بشأن تصنيع منصة للمسيرة الجوية من الجيل السادس.
وأفادت وكالة "تاس"، نقلا عن مصدر في القوات الجوفضائية الروسية، بأن وزارة الدفاع ستتسلم بضع عشرات من مسيّرة "أوخوتنيك إس 70 بي".
وقد ازدادت الحمولة القتالية للمسيّرة من 2.5 طن إلى 8 أطنان، ما يجعلها أكبر مسيرة جوية تزن حمولة في العالم، وذلك بفضل محرك "آل – 51" الذي تستخدمه مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس، الأمر الذي جعل "الصياد" يحمل صواريخ "جو – جو"، إضافة إلى صواريخ"جو- أرض.

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