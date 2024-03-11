وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس، اليوم الاثنين، الأمر المالي رقم (3) لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.



وأكد العسعس، نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".



كما أكد نص المادة (15/أ) والتي تنص على أن "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة ".