مصر.. شاب يرتكب جريمة مروعة في فجر أول أيام رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتكب شاب جريمة مروعة في صعيد مصر، بعدما قتل زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان.

كانت البداية بتلقي قوات الأمن المصري إخطارا بالعثور على جثة سيدة وزوجها مصاب داخل منزل في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.



وانتقلت قوة أمنية مصرية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شخص يدعى ع.ح.ع، قتل زوجته بطلق ناري ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة في فجر أول أيام شهر رمضان الكريم.



وتم نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف الجهات المختصة والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب ارتكاب الجريمة بعد تحرير المحضر.

روسيا اليوم