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المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 يباشر أعماله

3/11/2024 6:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 جنوب قطاع غزة، الأحد، باستقبال المرضى والمراجعين، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الحرب التي يشهدها القطاع.
وقال قائد قوة المستشفى "تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في قطاع غزة باشرت الطواقم الطبية في استقبال المراجعين لتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى ذات خبرة ومهنية عالية، تعتز لوجودها على أرض القطاع تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدم خدماتها بكل كفاءة وتميز لأشقائنا".
وبيّن مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والمهن الطبية المساندة من ذوي الخبرات، للقيام بواجبهم بكل كفاءة ومهنية، مشيراً إلى أن الطواقم بدأت فور وصولها القيام بكافة الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لمباشرة عمل المستشفى.
ورافقت طواقم المستشفى (28) شاحنة تقل على متنها مساعداتٍ إنسانية و إغاثية ومستلزمات طبية، لرفد عمل المستشفى للقيام بمهامه التي دأبت عليها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
يشار إلى أن مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2، وصلت إلى أرض الوطن، بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي، وبلغ عدد مراجعيه الكلي (44906) مراجعاً.













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