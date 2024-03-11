عودة برنامج قلبي اطمأن في رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ككل عام، تفاعل ملحوظ مع لحظة إعلان تلفزيون أبوظبي وصفحة برنامج قلبي اطمأن عن عودته لموسم جديد وهذه المرة خلال شهر رمضان 2024.

قناة ابوظبي شوّقت الجمهور للبرنامج الخيري المفضل عندهم عبر السوشيال ميديا برسالة جاء فيها: "بسم الله نبدأ سعادة جديدة" ، قلبي_اطمأن.. برنامج خيري يسلط الضوء على الحالات الإنسانية والاجتماعية الواقعية، ويقدم لها يد العون بهدف تمكين الأفراد في مجتمعاتهم ، غيث يعود في حلة جديدة بالموسم السابع حصرياً في رمضان على قناة_أبوظبي.

أوقات عرض و مشاهدة برنامج قلبي اطمأن 2024

كما شارك حساب البرنامج على اكس مواعيد عرض البرنامج في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات على قناة ابوظبي و التطبيق الخاص بها واليوتيوب.

ET بالعربي