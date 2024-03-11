عودة برنامج قلبي اطمأن في رمضان 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ككل عام، تفاعل ملحوظ مع لحظة إعلان تلفزيون أبوظبي وصفحة برنامج قلبي اطمأن عن عودته لموسم جديد وهذه المرة خلال شهر رمضان 2024.
قناة ابوظبي شوّقت الجمهور للبرنامج الخيري المفضل عندهم عبر السوشيال ميديا برسالة جاء فيها: "بسم الله نبدأ سعادة جديدة" ، قلبي_اطمأن.. برنامج خيري يسلط الضوء على الحالات الإنسانية والاجتماعية الواقعية، ويقدم لها يد العون بهدف تمكين الأفراد في مجتمعاتهم ، غيث يعود في حلة جديدة بالموسم السابع حصرياً في رمضان على قناة_أبوظبي.
أوقات عرض و مشاهدة برنامج قلبي اطمأن 2024
كما شارك حساب البرنامج على اكس مواعيد عرض البرنامج في تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات على قناة ابوظبي و التطبيق الخاص بها واليوتيوب.
ET بالعربي
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