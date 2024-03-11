صحيفة إسرائيلية: طريق غزة البحري كان فكرة نتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنه بعد أسبوعين من اندلاع الحرب في غزة، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي جو بايدن فكرة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر.

وأوضحت الصحيفة أن مصدرا دبلوماسيا قال لها إنه في 22 أكتوبر/تشرين الأول ناقش نتنياهو مع بايدن توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر، بشرط إجراء تفتيش إسرائيلي في قبرص.

وأضافت أن نتنياهو عرض في 31 أكتوبر/تشرين الأول على الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس هذه الإستراتيجية، وفي 19 يناير/كانون الثاني أعيد النظر في الأمر خلال حوار بين نتنياهو وبايدن، حيث اقترح نتنياهو، تشكيل فريق لاستكشاف الإمدادات البحرية عبر قبرص، بعد فحص شامل لجميع البضائع.

بايدن لم يأت بجديد

وأشارت إلى أن المصدر، المقرب من نتنياهو، ألمح إلى أن بايدن كان، ببساطة، ينفذ خطة من قبل نتنياهو، ولم يبتدر أي شيء جديد.

وعلقت جيروزاليم بوست بأن هذا المصدر الدبلوماسي كشف عن هذه المعلومات في وقت تصاعدت فيه التوترات الدبلوماسية بين بايدن ونتنياهو، حيث سعى الرئيس الأميركي إلى النأي بنفسه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي كجزء من حملة إعادة انتخابه.

وقالت إن بايدن تصدر عناوين الصحف في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس يوم الخميس الماضي، عندما أعلن أن الجيش الأميركي يخطط لبناء ميناء مؤقت طارئ قبالة ساحل غزة للمساعدة في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكرت أن إعلان بايدن عن الميناء جاء في ضوء أزمة الجوع في غزة ليؤكد "التزام واشنطن بمساعدة الشعب الفلسطيني خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية".

واشنطن تعتبر خطة الرصيف انتقادا لنتنياهو

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تعتبر هذه الخطوة أيضا انتقادا لنتنياهو، حيث قال بايدن في خطابه يوم الخميس إن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لمساعدة الفلسطينيين في غزة.

وأكدت أنه قبل سنوات من حرب غزة، وضع يسرائيل كاتس وزيرة الخارجية الإسرائيلي الحالي خططا لطريق بحري عبر قبرص يشمل جزيرة عائمة، ولم يتم تنفيذ المشروع، حيث كانت إحدى المشاكل هي عدم وجود ميناء كبير في غزة بما يكفي للتعامل مع سفن الشحن.

وقالت إن إسرائيل رحبت بإعلان بايدن عن عملية عسكرية لبناء ميناء مؤقت، وتم إطلاع وزير الجيش يوآف غالانت، وقائد البحرية، ورئيس كوغات (تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي)، والسكرتير العسكري، وقائد ساحة أشدود البحرية يوم الأحد على العمل اللازم لإنشاء رصيف بحري وطرق تمكن من توزيع المساعدات على المدنيين.

المصدر : جيروزاليم بوست