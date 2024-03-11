عضو كنيست من الليكود: إجراء انتخابات حاليًا ليس بالأمر الجيد

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- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- قال عضو الكنيست عن حزب الليكود حانوخ ميلبيتسكي، إن إجراء انتخابات في الوقت الحالي ليس بالأمر الجيد، "حتى لو كان هناك من يريد ذلك. نحن لسنا في وضع يسمح بإجراء الانتخابات. هناك جنود في الميدان، سيكون هناك جنود في الميدان لفترة طويلة قادمة، والهجوم
في الشمال متواصل لقد حان الوقت لإظهار المسؤولية ولتشكيل حكومة موسعة يمكنها معالجة هذه المشاكل، من بين أمور أخرى".
وتابع، إن، "الجمهور الإسرائيلي يطالب بحق بتشكيل حكومة موسعة قادرة على معالجة هذه المشاكل، من بين أمور أخرى. الحل الحقيقي ليس حكومة تدوم سنة أو سنة ونصف..من وجهة نظري، لن يتمكن الجمهور الإسرائيلي من قبول المزيد من التشهير. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي من خلال اجتماع من الحكومة الموسعة التي يجب أن تخرج بخطوط عريضة يتم الاتفاق عليها".
وحول تصريحات الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف حول خروج الحريديم من "إسرائيل" في حال تم فرض الخدمة العسكرية عليهم، قال ميلبيتسكي، "أشعر بالتأكيد بذلك إن مثل هذا التصريح من زعيم هذا الجمهور الكبير هو تصريح مشين وغير صحيح، ولا يوجد خلاف حوله في نظري، ولا أعتقد أنه يجب على رئيس الوزراء الرد على تصريح أي حاخام. إنه ليس الجميع، لكنه تصريح حاخام".
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