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عضو كنيست من الليكود: إجراء انتخابات حاليًا ليس بالأمر الجيد

3/11/2024 6:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال عضو الكنيست عن حزب الليكود حانوخ ميلبيتسكي، إن إجراء انتخابات في الوقت الحالي ليس بالأمر الجيد، "حتى لو كان هناك من يريد ذلك. نحن لسنا في وضع يسمح بإجراء الانتخابات. هناك جنود في الميدان، سيكون هناك جنود في الميدان لفترة طويلة قادمة، والهجوم
في الشمال متواصل لقد حان الوقت لإظهار المسؤولية ولتشكيل حكومة موسعة يمكنها معالجة هذه المشاكل، من بين أمور أخرى".

وتابع، إن، "الجمهور الإسرائيلي يطالب بحق بتشكيل حكومة موسعة قادرة على معالجة هذه المشاكل، من بين أمور أخرى. الحل الحقيقي ليس حكومة تدوم سنة أو سنة ونصف..من وجهة نظري، لن يتمكن الجمهور الإسرائيلي من قبول المزيد من التشهير. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي من خلال اجتماع من الحكومة الموسعة التي يجب أن تخرج بخطوط عريضة يتم الاتفاق عليها".

وحول تصريحات الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف حول خروج الحريديم من "إسرائيل" في حال تم فرض الخدمة العسكرية عليهم، قال ميلبيتسكي، "أشعر بالتأكيد بذلك إن مثل هذا التصريح من زعيم هذا الجمهور الكبير هو تصريح مشين وغير صحيح، ولا يوجد خلاف حوله في نظري، ولا أعتقد أنه يجب على رئيس الوزراء الرد على تصريح أي حاخام. إنه ليس الجميع، لكنه تصريح حاخام".


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