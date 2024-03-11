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الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان

3/11/2024 6:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان الفضيل في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها من الساعة 8:30 و لغاية 2:30 بعد الظهر .


وتوكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل المرضى في اقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

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