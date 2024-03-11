الخدمات الطبية الملكية تعلن ساعات دوامها خلال شهر رمضان
التاريخ
3/11/2024 6:09:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان الفضيل في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها من الساعة 8:30 و لغاية 2:30 بعد الظهر .
وتوكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل المرضى في اقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
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