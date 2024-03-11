Monday, 11 March 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

3/11/2024 6:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية العالمية للأسبوع الأول من شهر آذار الحالي انخفضت بنسبة تراوحت من 0.4% إلى 2%.


وبينت الوزارة في النشرة الأسبوعية، أن سعر بنزين ( اوكتان 90) انخفض بنسبة 2%، وبنزين ( اوكتان 95) انخفض بنسبة 2%.


وأضافت أن أسعار الديزل انخفضت بنسبة 2%، وأسعار الكاز انخفضت بنسبة 0.4%.

وبينت الوزارة أن أسعار الغاز البترولي المسال سجلت استقراراً، فيما ارتفع سعر زيت الوقود 3%.


وارتفع معدل سعر خام برنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بنسبة 3%.


MENAFN11032024000208011052ID1107960415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث