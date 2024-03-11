الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً من 0.4% الى 2%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات حسب الأسواق المرجعية العالمية للأسبوع الأول من شهر آذار الحالي انخفضت بنسبة تراوحت من 0.4% إلى 2%.
وبينت الوزارة في النشرة الأسبوعية، أن سعر بنزين ( اوكتان 90) انخفض بنسبة 2%، وبنزين ( اوكتان 95) انخفض بنسبة 2%.
وأضافت أن أسعار الديزل انخفضت بنسبة 2%، وأسعار الكاز انخفضت بنسبة 0.4%.
وبينت الوزارة أن أسعار الغاز البترولي المسال سجلت استقراراً، فيما ارتفع سعر زيت الوقود 3%.
وارتفع معدل سعر خام برنت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري بنسبة 3%.
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