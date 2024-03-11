أسهم أوروبا تنخفض قبل بيانات اقتصادية مهمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية جلسة بداية الأسبوع، اليوم الاثنين، على انخفاض بعد عمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيوية، في حين ظل المتعاملون الحذرون في حالة ترقب قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 %، حيث من المتوقع أن يتجه صوب أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية خلال شهر إذا استمر التراجع.



وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر فبراير غدا الثلاثاء، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يناير في منطقة اليورو، والمقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.