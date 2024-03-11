المسعود للسيارات" تطلق عروضاً حصرية خلال شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن عروضها الحصرية الجديدة للعملاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتقدم العروض مجموعة من الميزات الحصرية، والتي تشمل المركبات الجديدة والمستعملة المعتمدة وباقات مميزة لخدمات ما بعد البيع، لتلبية تطلعات العملاء والارتقاء بتجاربهم وضمان أعلى مستوى من الخدمة.
السيارات الجديدة
ويمكن للعملاء الاستمتاع بعروض استثنائية عند شراء السيارات الجديدة خلال الشهر الفضيل. إذ سيحصل العملاء الذين سيقتنون طرازات نيسان الجديدة على فرصة توفير ما يصل إلى 30 ألف درهم. بينما سيستمتع محبي مركبات رينو بخصومات تصل إلى 10 آلاف درهم على سيارة "داستر" الجديدة وما يصل إلى 15 ألف درهم من التوفير في حال اختيار "كوليوس" الجديدة. وتتوفر جميع سيارات رينو بدون أرباح بنكية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى ضمان لمدة 5 سنوات وخدمة المساندة على الطريق. وتندرج جميع هذه المركبات تحت برنامج "الثقة من المسعود" الذي يضمن للعميل فرصة استبدال السيارة التي اشتراها من "المسعود للسيارات"، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ شرائها.
واحتفالاً بشهر رمضان المبارك، تقدم إنفينيتي خصومات تصل حتى 60 ألف درهم إماراتي على الطرازات الجديدة، وتوفر لهم فرصة الاختيار بين عدد من المزايا بما في ذلك ضمان مجاني غير محدود الأميال، أو عقد صيانة مجاني، أو إمكانية استبدال بأفضل سعر، أو تأمين مجاني.
السيارات المستعملة المعتمدة
وتتسع عروض "المسعود للسيارات" لتشمل السيارات المستعملة المعتمدة. إذ تقدم الشركة للراغبين باقتناء هذه الفئة من المركبات ذات الجودة العالية، مجموعة متنوعة من الخيارات مع مزايا استثنائية مثل خيارات تمويل متكاملة، وخدمة التظليل والتسجيل المجانيتين، وخدمتي صيانة مجانيتين، وضمان ممتد لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك على سيارات نيسان المستعملة المعتمدة (CPOV).
وتعليقاً على العروض، قال بشير جميّل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "يعتبر شهر رمضان المبارك من أهم المواسم التي ينتظرها العملاء لاقتناء سياراتهم المفضلة، وذلك نظراً للعروض الجذابة وفرص التوفير الاستثنائية التي تقدم لهم خلال الموسم الفضيل. ويسعدنا التماشي مع روح المشاركة والعطاء التي يتميز بها هذا الشهر، والاستلهام من هذه القيم العظيمة لتعزيز التزامنا برعاية العملاء والاهتمام بتلبية احتياجاتهم المتنوعة. متفائلون بنجاح الموسم الرمضاني هذا العام، لا سيما مع التحسن الذي نشهده على مستوى القطاع، إذ نتطلع للترحيب بالعملاء في صالات عرضنا المتوزعة عبر أنحاء العاصمة خلال رمضان لمنحهم تجارب اقتناء متميزة من المستوى التالي."
خدمات ما بعد البيع
وسيكون للعملاء الحاليين أيضاً فرصة الاستفادة من العروض الرمضانية لدى "المسعود للسيارات نيسان"، إذ سيحصلون على فرصة الفوز بمكافآت يومية وأسبوعية، بالإضافة إلى جوائز كبرى في العيد، وذلك عند إنفاق 750 درهم أو أكثر في أحد مراكز خدمة نيسان. ما يعزز روح العطاء والاحتفالات خلال هذا الموسم الرمضاني، مع الخصومات والعروض المميزة من "المسعود للسيارات".
صممت العروض الرمضانية لدى "المسعود للسيارات" في إطار رؤية مميزة تحرص على ضمان أعلى مستويات الراحة والارتقاء بمعدلات رضا العملاء إلى آفاق جديدة. وتتطلع الشركة إلى الإستلهام من قيم شهر رمضان المبارك والتي تشمل العطاء والكرم لتزويد عملائها بتجارب اقتناء ذات قيمة استثنائية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الشاملة والحرص على منحهم راحة البال.
للمزيد من المعلومات حول العروض الرمضانية يرجى زيارة صالات عرض "المسعود للسيارات" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
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