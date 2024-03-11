بوسطن كونسلتينج جروب تحتفي بمساهمات النساء في بناء مستقبل أكثر استدامة

(MENAFN
- mslgroup) استضافت بوسطن كونسلتينج جروب احتفالية خاصة تكريماً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة في مجالات الطاقة والمناخ والاستدامة. وحملت هذه الفعالية اسم V6، حيث يُشتق حرف V من كلمة Voltage والتي تمثل القوة الدافعة لريادة الابتكارات المستدامة وتلبية متطلبات الطاقة حول العالم. وتمثّل جوائز V60 تجسيداً فعلياً للمعاني والدلالات التي يحملها اليوم العالمي المرأة من خلال تعزيز روح الشمول ومواصلة الإلهام ودعم مسار التحول المستدام.
واحتفت الفعالية بالمساهمات الملهمة التي قدمتها مجموعة من السيدات من قادة الفكر والمهندسات والمبتكرات ورائدات الأعمال في العديد من المجالات الحيوية، وشهدت تكريم إنجازات 60 إمرأة متميزة في منطقة الشرق الأوسط، لتمثّل نقطة تحول نحو الاستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد سلّطت هذه الفعالية الضوء على الدور المحوري للتنوع في تشجيع الابتكار ودفع التقدم في قطاع الطاقة والمبادرات البيئية.
وتعليقاً على هذه الفعالية، قالت شيلي ترينش، شريك ومدير مفوض في بوسطن كونسلتينج جروب: "لم تكن جوائز V60 مجرد فعالية أو احتفالية خاصة - بل كانت تجسيداً عملياً لتصميمنا المشترك على تعزيز ممارسات الاستدامة والتنوع والشمول. ومن خلال الاحتفاء بإنجازات هذه المجموعة من السيدات الاستثنائيات، تمثّل هدفنا في تكريم إنجازاتهن ووضع معايير جديدة من التميز لريادة الابتكارات المستدامة في المستقبل. ويتجلّى التزام هؤلاء السيدات بممارسات الاستدامة بوضوح في الحلول الإبداعية التي قدمنها وقيادتهن الملهمة، وهو أمر حيوي لمواصلة إحداث تغيير إيجابي في العديد من المجالات والقطاعات".
إنجازات ملهمة تستحق التكريم
وقبل انطلاق فعالية V60، تم تكريم 60 سيدة ورائدة أعمال ممن قدمن مساهمات ملحوظة في مجال الطاقة المستدامة في جلسة تصوير شخصية تم خلالها تسليط الضوء على قصصهن الملهمة. ويمكن الاطلاع على هذه الصور الفوتوغرافية الاحترافية والجوائز التي تم تقديمها في هذه الفعالية من خلال المعرض الافتراضي لبوسطن كونسلتينج جروب. ويهدف المعرض إلى الاحتفاء بصناع التغيير الذين يحدثون فرقاً كبيراً في مختلف القطاعات.
مواصلة المسار وريادته
تمثّل إنجازات السيدات اللواتي تم تكريمهن في الفعالية مصدر إلهام وتحفيز للآخرين لتحدي الأعراف والصور النمطية السائدة. كما وفرت هذه الفعالية فرصة لمد جسور التواصل وتعزيز أوجه التعاون بين المبتكرين وروّاد الأعمال والمفكرين، والتركيز على أهمية التنوع والرؤية في تسريع وتيرة الابتكارات المستدامة في مختلف القطاعات، لنمضي معاً نحو مستقبل يتم فيه تصور هذه المُثُل واحتضانها وتحقيقها بالكامل.
نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب
تُقيم بوسطن كونسلتينج جروب شراكات مع مجموعة واسعة من القادة في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية لتقديم الدعم في معالجة أبرز التحديات القائمة واستغلال أفضل الفرص السانحة. ومنذ تأسيسها في عام 1963، حظيت الشركة بدور ريادي في مجال استراتيجيات الأعمال، وهي تتعاون اليوم بشكل وثيق مع عملائها لدعم مساعيهم في إحداث تحولات تستهدف تحقيق فوائد ملموسة لجميع أصحاب المصلحة، وتمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزات تنافسية مستدامة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.
فرق العمل العالمية والمتنوعة بالشركة تتميز بخبرات واسعة في مختلف القطاعات والمجالات إضافة إلى رؤى وأفكار متقدمة مصممة لتحسين الوضع الراهن وإحداث تحولات إيجابية على الدوام. وتقدم الشركة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتكنولوجيا والتصميم إلى جانب المشروعات المؤسسية والرقمية. وتتميز الشركة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش وممارسة الأعمال.
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