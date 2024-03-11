تقارير إسرائيلية عن استهداف مسؤول كبير فى حركة حماس

أكدت مصادر في الجهاز الأمني الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية هدفاً كان يقيم فيه مسؤول كبير في حركة حماس بعدد من القنابل.

ووفق ما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم تزايدت، منذ ذلك الحين، التقارير حول هوية المستهدف الرئيسي في إشارة إلى القيادي بحركة حماس مروان عيسى. ولم ترد حتى الآن أي تأكيدات حول هذا الأمر.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم من الجو الليلة الماضية هدفًا في مخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع، بناء على معلومات استخباراتية بمكان وجوده.

يذكر أن مروان عبد الكريم علي عيسى، وكنيته أبو البراء، قائد عسكري فلسطيني، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، ويوصف بأنه "قائدها الفعلي على الأرض"، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، ويعد حلقة الوصل بين المستويين السياسي والعسكري في حركة حماس.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان القيادي الكبير في حركة (حماس) مروان عيسى قد قُتل في غارة جوية على غزة هذا الأسبوع.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز