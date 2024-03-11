تربويون: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحدها لا تكفي لتنمية المواهب

نصح تربويون بالتوازن في استخدام التكنولوجيا والتفاعل البشري لتحقيق أفضل النتائج المتعلقة بتنمية المواهب وتعزيز المهارات، مشددين على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحدها لا تكفي لتنمية المواهب.

وأكدوا لـ((البيان)) أن العالم يشهد تحولات هائلة في عصر الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تنمية المواهب، وتوفر التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة وواسعة لتنمية المهارات واستثمار المواهب.

تعليم متخصص

وقالت منيرة صفر أمين السر العام لجمعية الإمارات للموهوبين: بفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد التعليمية عبر الإنترنت، ويمكن للأفراد الاستفادة من التطبيقات والمنصات التعليمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعلم مواضيع متنوعة وتطوير مهاراتهم، وتساهم هذه المنصات في توفير تعليم مخصص وفعال يستجيب لاحتياجات كل فرد، مما يعزز تنمية المواهب.

وأردفت بأنه على الرغم من التقدم التكنولوجي، يظل التفاعل الاجتماعي والتعاون البشري أمراً حاسماً في تنمية المواهب، إذ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل الاجتماعي من خلال إنشاء منصات تفاعلية تجمع بين الأشخاص الذين يشتركون في نفس الموهبة أو الاهتمامات.

تحليل واكتشاف

من جهتها قالت الدكتورة مريم الغاوي مديرة مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، يمكن استخدامها في تحليل واكتشاف المواهب في مجالات مختلفة، على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء الموسيقي واكتشاف المواهب الموسيقية المبدعة.

واعتبرت أن التعلم العميق والذكاء الاصطناعي أدوات قوية في تنمية المواهب، ويمكن تطبيق خوارزميات التعلم العميق لتحسين الأداء وتطوير المهارات، إذ يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل أداء الرياضيين وتوفير تعليمات مخصصة لتحسين أدائهم في الرياضة المحددة.

وتابعت إن أحد الجوانب الأخرى التي يؤثر فيها الذكاء الاصطناعي على تنمية المواهب تتمثل في توفير فرص جديدة للإبداع والابتكار، حيث يمكن للأفراد استخدام التقنيات والأدوات المبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير أفكار جديدة وحلول مبتكرة في مجالات متنوعة.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في توجيه الأفراد نحو فرص وظيفية ومهنية تتناسب مع مواهبهم واهتماماتهم، مما يعزز تطورهم المهني وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الجوانب البشرية في تنمية المواهب، فالعواطف والإبداع والتفكير النقدي والتواصل البشري لا يمكن استبدالها بالتكنولوجيا، لذا يجب أن نحقق التوازن في استخدام التكنولوجيا والتفاعل البشري لتحقيق أفضل النتائج في تنمية المواهب.

وقالت ماموسا ماسيا مساعد أول وزير التربية والتعليم في دولة ليسوتو، إن الذكاء الاصطناعي أثبت نفسه كأداة حاسمة تساهم في تحقيق التطور والابتكار في سوق العمل، إذ يعتبر تكنولوجيا ثورية تقدم إمكانيات تحليل البيانات الهائلة وتوفير توصيات مخصصة لتنمية المواهب.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدد نقاط القوة والضعف في أداء الأفراد ومهاراتهم وقدراتهم، ويتم استخدام هذه المعلومات لتوفير برامج تدريب مخصصة تهدف إلى تحسين المواهب وتنميتها بشكل فعال ومستهدف، إضافة إلى ذلك، يساهم الذكاء الاصطناعي في توفير توصيات دقيقة للأفراد بناءً على تحليل شامل للبيانات، يعتمد هذا التحليل على مجموعة متنوعة من المتغيرات، مثل القدرات والمهارات والاهتمامات الشخصية، ويتم استخدام هذه التوصيات لتوجيه الأفراد نحو المجالات المناسبة وتوفير فرص تطوير مستدامة.

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