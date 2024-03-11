تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

يظهر الواقع الحالي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير هائل على سوق العمل في المستقبل، إذ سيسفر عن تغييرات جذرية في طبيعة الوظائف والصناعات. وتشير توقعات منتدى الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى أن ما يقرب من ربع الوظائف الحالية، أي حوالي 23% منها، ستشهد تحولات جوهرية خلال الـ 5 سنوات القادمة وفقاً لتقديرات أصحاب الأعمال. وهذه التغييرات لن تكون مقتصرة على الوظائف القائمة بل ستشمل أيضاً إنشاء وظائف جديدة.

ومن المتوقع أن يكون التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي من بين أبرز العوامل التي ستساهم في إعادة تشكيل مستقبل الوظائف في عام 2027. وسيكون لهذا التحول دور كبير في ابتكار وتطوير وظائف جديدة، وبشكل خاص في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والبرمجة والتصميم والتسويق الرقمي. وستكون هذه الوظائف تتطلب مهارات خاصة في التعامل مع التقنيات الحديثة والبرمجة والتحليل البياني.

وسيحتاج الأفراد إلى التأهيل والتدريب المستمر لتطوير المهارات اللازمة لمواجهة هذا التحول. وستشمل هذه المهارات القدرة على التعامل مع التعلم الآلي وتحليل البيانات والبرمجة، وسيكون التحصيل المستمر للمعرفة ومتابعة التطورات التقنية السريعة أموراً ضرورية للغاية.

وإلى جانب ذلك، ستؤثر التقنية على الصناعات المختلفة بطرق متعددة، بما في ذلك اللوجستيات والتجارة والرعاية الصحية. وستستفيد هذه الصناعات من الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات وتقديم خدمات أفضل.

ويمكن القول إن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور هام في تشكيل مستقبل الوظائف، وستتطلب هذه التحولات من الأفراد والمؤسسات الاستعداد والتكيف مع الوضع الجديد، وتطوير المهارات والموارد اللازمة للاستفادة من هذه التكنولوجيا ومواجهة التحديات القادمة.

ولابد الإشارة إلى التحديات التي يواجهها مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي، ومنها ما يلي:

* فقدان بعض الوظائف التقليدية: يتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى استبدال العمل البسيط والروتيني بواسطة الآلات والأتمتة، مما يمكن أن يتسبب في فقدان بعض الوظائف التقليدية في القطاعات مثل التصنيع والخدمات البسيطة.

* زيادة الطلب على مهارات جديدة: ستتطلب وظائف مستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي مهارات جديدة مثل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والتحليل البياني، مما يشكل تحدياً للأفراد الذين قد يحتاجون إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم.

* توجهات في التوظيف: قد يؤدي توجه الشركات إلى توظيف الروبوتات والبرامج الذكية إلى تحديات في سوق العمل، حيث يمكن أن يكون هناك منافسة أكبر بين البشر والأتمتة في بعض القطاعات.

* تحديات أمن المعلومات: مع تزايد استخدام التكنولوجيا في مجالات متعددة، تزداد التهديدات الأمنية وحاجة الشركات إلى الاستثمار في حماية البيانات والمعلومات.

* التوجه نحو الاقتصاد الأخضر: يمكن أن تؤدي التحولات في اتجاهات العمل والاقتصاد نحو الاستدامة والبيئة إلى إعادة توجيه الوظائف نحو قطاعات مختلفة وتحديات في تحقيق الاستدامة في مجالات العمل المختلفة.

* الخصوصية والأمان: مع تزايد استخدام البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ستكون هناك تحديات متزايدة فيما يتعلق بحماية الخصوصية وضمان الأمان السيبراني.

وفي هذا السياق، تتجه دولة الإمارات نحو تحقيق ريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في العالم في استخدام التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات الحكومية والاقتصاد.

ومن المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية دور كبير في توفير وظائف جديدة في الإمارات، بما في ذلك وظائف في مجالات التطوير البرمجي والتصميم والبحث والتطوير. وستكون هناك أيضاً فرص لتحسين القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل اللوجستيات والتجارة بفضل تطبيق التقنيات الحديثة.

وتشير التوجهات الإماراتية إلى تحقيق مستويات عالية من التميز في مجال التعليم وتطوير المهارات. وستكون البرامج التعليمية والتدريبية مخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للعمل في بيئة تمتاز بالذكاء الاصطناعي.

وفي الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية سوف يكونا جزءاً لا غنى عنه من تشكيل مستقبل الوظائف في الإمارات وعلى مستوى العالم. وستكون هناك فرص جديدة للابتكار والتنمية الاقتصادية مع تحقيق التوجهات المستقبلية واستثمار تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بشكل فعال.